中国各地で第1四半期（1-3月）の国内総生産（GDP）データが続々と発表され、31省・自治区・直轄市のデータがすべて出そろった。規模を見ると、GDPが1兆元（約23兆円）を超えたところが13カ所あり、広東省、江蘇省、山東省が引き続きトップ3となった。成長率を見ると、全国の成長率である5．0％以上だったところが15カ所あり、チベット自治区、山東省、浙江省、上海市、北京市が上位を占めた。都市単位で見ると、一線都市の好調さが