米国のトランプ大統領は5月6日、ホワイトハウスでマスコミに向け、「米国とイランは過去24時間で非常に良い対話があった。ディール（合意）に至る可能性が非常に高い」との期待を表明しました。イラン議会の国家安全保障・外交政策委員会のイブラヒム・レザイ報道官は同日、声明を発表し、「米国が先にニュースサイトのアクシオスを通じて示した内容の多くは、米国人の願望リストに過ぎず、現実ではない。もし米国が必要とする歩み