任天堂は、Nintendo Switch 2用ソフト『Star Fox』を6月25日に発売することを発表した。あわせて予約受付も開始されている。 【画像あり】キャラクターのデザインがより動物っぽくスクリーンショット一覧（多数あり） 本作はNINTENDO 64用ソフト『スターフォックス64』のリメイク版となるもの。グラフィックに加えてキャラクターデザインも一新され、ステージ間のブリーフィングやこ