Aぇ! groupが、4thシングル「でこぼこライフ」の第2弾ティザー映像を公開した。 （関連：【映像あり】Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」第2弾ティザー映像） 今回のティザー映像では、キャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部を視聴できる。第1弾ティザーから続く世界観をベースに、より華やかで躍動感のある映像へと進化している。 また、5月11日には「でこぼこライ