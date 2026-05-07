全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、5月6日までの公開27日間で観客動員数740万人、興行収入108.8億円を突破。『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年）、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』（2024年）、『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』（2025年）に続き、4作品連続で興行収入100億円突破という邦画史上初の記録を更新する快挙を成し遂げた。 参考：劇場版