ウォルト・ディズニー・カンパニーは、「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」を、2027年にシンガポールで初開催することを発表。アジア太平洋地域において、ディズニーのグローバルファンイベントの大きな広がりを象徴する、重要な節目になるという。【動画】魔法のようなひとときを楽しめる「D23 Asia」■「他にはない特別な体験を」シンガポールで初開催される「D23 Asia」は、ディズニーのストーリーテリング、クリ