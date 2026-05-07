先月末に政府・日銀が為替介入を行って以降、連休中も円相場が急激に円高方向に動くなど、不自然な動きがみられていましたが、財務省の三村財務官は7日午前、記者団から為替介入について問われると「特にコメントする必要はない」と述べました。その上で、「引き続き変わらぬ警戒感を持って注視していく」「常に変わらず照準は全方位に向けている」としました。また、IMF(＝国際通貨基金)は為替介入の回数について、「6か月間で3回