日本野球機構（ＮＰＢ）と全日本軟式野球連盟は７日、女子小学生の野球全国大会「ＮＰＢガールズトーナメント２０２６全日本女子学童軟式野球大会」を８月に滋賀県で初めて開催すると発表した。期間は８月２１〜２７日で、会場はマイネットスタジアム皇子山ほか県内１０会場。大会は女子野球界のレベルアップ、競技人口の拡大などを目的に２０１３年に創設され、今回が１４回目の開催となる。昨年は４４都道府県代表の４６チ