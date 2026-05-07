韓国のイ・ビョンフン監督が手掛けた韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』（全69話）が、きょう7日（後4：00〜）からBS12 トゥエルビで放送される。（毎週水・木曜 後3：00〜※2話連続放送）【動画】韓国ドラマ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』予告同作は、韓国のみならず、日本でも人気を得ている韓国ドラマの金字塔。『宮廷女官チャングムの誓い』『イ・サン』『トンイ』など、数々のヒット作を世に送り出したイ・ビョン