四国六大学野球リーグ２部の香川大に所属する村山優羽投手（２年）が、４月の春季リーグの香川高専戦でリーグ戦初登板を果たした。大量リードの展開となった五回にマウンドへ。１回２失点でのデビューとなったが、男子に交じって腕を振る姿は確かな存在感を示した。初登板のマウンドは「めちゃくちゃ緊張しました」と苦笑い。それでも、「男子相手でも自分の武器は通用する」と確かな手応えもつかんだ。千葉県出身。野球を始