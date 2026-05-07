熊本県八代市の新庁舎建設工事の入札をめぐって、特定の業者に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったとして、八代市の市議会議員の男と八代市の元市議の男が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、あっせん収賄の疑いで逮捕されたのは、熊本県八代市の市議会議員・成松由紀夫容疑者（54）と、八代市の元市議・松浦輝幸容疑者（84）です。成松容疑者らは2016年頃から2019年6月頃にかけて、2022年に完成し