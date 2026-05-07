特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社が、３月に確認された詐欺電話や詐欺ＳＭＳに関する独自調査レポートを公開し、総務省をかたる「リアルフィッシング詐欺」が急増していることがわかった。調査では、総務省統計局をかたるメッセージから偽サイトへ誘導し、電話番号や認証コードを盗み取る手口が確認。同社で確認された手口では、〈１〉ターゲット（被害者）に、総務省統計局を装い