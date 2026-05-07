女優の萬田久子（６８）が披露したドラマのオフショットが反響を呼んでいる。萬田は７日までに自身のインスタグラムを更新。「『テンダネス門司港こがね村店』５／５第２話ＮＨＫ総合毎週火曜日２２：００〜」と記し、中島健人が一人二役で主演を務めるＮＨＫの連続ドラマ「コンビニ兄弟」（火曜・午後１０時）の撮影オフショットを投稿。金髪ロングヘアで、中島とのツーショットのほか、ピンク色のアウターを着たショ