映画『NEW GROUP』(6月12日全国公開)の場面カットが公開された。映画『NEW GROUP』メインビジュアル○下津優太監督の劇場公開2作目となる映画『NEW GROUP』下津優太監督の劇場公開2作目となる映画『NEW GROUP』。1作目の『みなに幸あれ』は、「幸せは、人の不幸の上に成り立っている」というテーマで描かれたが、『NEW GROUP』は組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスに炙り出す。家