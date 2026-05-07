◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）前半スタートの２０組６０人が第１ラウンドをホールアウトした。ツアー初優勝を狙う福山恵梨（松辰）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、暫定首位に立っている。午後組のルーキー、松原柊亜（しゅあ、フリー）は６ホールを終え３つ伸ばし、１打差２位としている。