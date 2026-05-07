【モデルプレス＝2026/05/07】4月10日より上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が興行収入100億円突破。メガヒットへの感謝を込めて、青山剛昌氏のお祝いイラストと主題歌PVが解禁された。【写真】劇場版「名探偵コナン」横浜でコナンらキャラクターが迫力アクション◆青山剛昌、お祝いのイラスト公開興行収入100億円突破を祝して青山氏が描き下ろしたイラストには、コナンに加え、今回のメインキャラクターである萩