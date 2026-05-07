俳優の永井大（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。永井は「先日、2002年放送の『スポーツマンNo.1決定戦』で初めてお会いし戦った事もある大大大先輩の錦野旦先輩とばったり品川駅で遭遇しました！」とつづり、ホームでの錦野との2ショットを投稿。「スターのオーラは隠せませんね！すぐにわかりご挨拶させて頂きました。久しぶりにお会いできて嬉しかったです！」と再会を喜んだ。