藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月5日（火）の同番組では、1児のママ・やしろ優をゲストに迎え、子どもの自転車の練習についてトークが繰り広げられた。藤本家では、2歳から子どもに自転車の練習をさせていたという。あっという間に乗れる練習の仕方と、練習のモチベーションを上げる方法とは…？【映像】絶賛自転車の猛練習中！やしろ優の4歳息子に藤本美貴＆横澤夏子ほっこりやし