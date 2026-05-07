漆黒の空にきらめく銀河のように、和歌山の鉄路にあの列車が帰ってきます。JR西日本は2026年夏の「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースの運行計画を発表しました。運行期間は2026年7月3日(金)〜9月30日(水)まで。今シーズンも京都から新宮へ向かう「夜行特急」と、新宮から大阪・京都へ戻る「昼行特急」の2つのスタイルで運行。深夜の和歌山駅で味わう和歌山ラーメンなど地元と連携したおもてなしも用意され、鉄道ファンのみならず、夏