ソフトバンクグループが一時ストップ高の水準となる６４２４円に買われ、年初来高値を更新した。国内の大型連休中にはＡＩ・半導体関連の好材料が相次いだ。好決算を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞や韓国のサムスン電子が急伸したほか、アップル＜AAPL＞が同社のデバイス向けの主要プロセッサーの製造委託先として、インテル＜INTC＞とサムスン電子の採用を検討する予備的な協議を行っていると