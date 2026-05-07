猫背のネイビーセゾンが、デジタルシングル「ロンリーデイズ」を5月13日にリリースする。 （関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回） 同楽曲は、“宇宙一のお節介ロック！！”を掲げた、新たな猫背のネイビーセゾンのアンセムとなるナンバー。〈キミのハートの平和を守る歌だぞっ〉という