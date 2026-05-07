あさひがしっかり。この日発表した４月度（３月２１日～４月２０日）月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比０．３％増と小幅ながら３カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。客単価は同０．６％減となったものの、客数が同０．９％増と伸長した。 出所：MINKABU PRESS