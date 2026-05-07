エス・エム・エスが５日続落。野村証券は１日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」から真ん中の「ニュートラル」に引き下げた。目標株価は２２４０円から１９００円に見直した。同社は介護・医療業界向け人材紹介などを展開しているが、同証券では２７年３月期は中長期成長への先行投資期として人員増強、ＡＩ投資などを積極化させる点を踏まえ営業利益予想を下方修正した。いまは先行投資の成果を見極