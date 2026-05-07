開催：2026.5.7 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 5 - 10 [メッツ] MLBの試合が7日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。 1回表、1番 フアン・ソト 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 COL 0-1 N