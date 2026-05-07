広島電鉄 [東証Ｓ] が5月7日後場(13:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の3億円の赤字→1.2億円の赤字(前の期は12.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の0.6億円の黒字→2.3億円の黒字(前年同期は7.5億円の赤字)に3.8倍増額した計算になる。 株探ニュース