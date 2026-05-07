東京鐵鋼 [東証Ｐ] が5月7日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.0％減の120億円になり、27年3月期も前期比16.9％減の100億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は100円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.8％減の26.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の20.5％→14.8