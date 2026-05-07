この記事をまとめると ■トヨタは2003年から2016年まで北米で「サイオン」ブランドを展開していた ■「サイオン」は日本車の改造カルチャーを背景に誕生したブランドだった ■低価格と個性でヒットをさせたが市場変化によりトヨタ本体に統合された 若い世代に「トヨタ」をアピールするために誕生した「サイオン」 「Scion」と書いて「サイオン」と呼ぶ。2003年から2016年まで北米を中心に存在した、トヨタのブランドのひとつだ。な