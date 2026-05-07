熊本地震で被災した、熊本・八代市役所の新庁舎の建設をめぐり、都内の会社が工事を受注できるように便宜を図った見返りに、現金6000万円を受け取ったとして、市議会議員の成松由紀夫容疑者が逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。警視庁と熊本県警の合同捜査本部にあっせん収賄容疑で逮捕されたのは、熊本県八代市の市議会議員、成松由紀夫容疑者（54）です。捜査関係者によりますと、成松容疑者は、2016年から2021