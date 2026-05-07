俳優のソ・ヒョンジン、ファン・イニョプが主演する韓国ドラマ『なぜオ・スジェなのか』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、きょう7日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1：30〜）【画像】『女神降臨』ファン・イニョプがロースクールの学生に同作は、『浪漫ドクター キム・サブ』のソ・ヒョンジン、『女神降臨』ファン・イニョプが主演する、凍てつく心を溶かす美しく切ない大人のラブロ