西武は7日、埼玉県所沢市内で記者会見し、夏季のイベント期間に着用する限定ユニホームを発表した。デザインのテーマは「所沢の空」。夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を3色のグラデーションでイメージしたという。限定ユニホームを着用して登壇した西川は「色がさわやかで、夏らしく格好良いと思います。街には試合後に西武のユニホームを着用した方がたくさん歩いていたりするので、もっともっと青く染