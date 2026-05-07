7日午前11時35分ごろ、仙台市太白区秋保町長袋上野原の東北電力ネットワーク西仙台変電所内で「変電設備が燃えている」と職員から119番があった。けが人はいない。同社によると、停電などの影響は出ていないという。現場はJR仙山線陸前白沢駅から南西に約5.5キロ。