熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡り、特定の業者が受注できるよう市幹部に働きかけた見返りに現金６０００万円を受け取ったとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は７日、同市議の成松由紀夫（５４）と元市議の松浦輝幸（８４）の両容疑者をあっせん収賄容疑で逮捕した。捜査本部は、成松容疑者らが市議の立場を利用したとみて詳しく調べる。捜査関係者によると、２人は共謀して２０１６年〜２１年頃、準大手ゼネコン「前田