元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで歌手の原藤由衣が最新ショットを公開。グッと大人びた雰囲気となったロングヘア姿が反響をよんだ。「ライブが近づいてきたのでヘアアレンジがしやすいロングヘアにしてきました」とつづり、ゆるふわウェーブロング姿を投稿。コメント欄などでは「ロングもかわいい！」、「最高にめちゃくちゃ可愛すぎます」、「良いとこのお嬢様感あって可愛いです！」、「めちゃくちゃ