日本ケンタッキー・フライド・チキンは5月7日から、店頭メニューおよびデリバリーメニューの商品価格(税込)を全国のKFC店舗で改定する。○店頭・デリバリーメニューの価格を改定同社は今回の価格改定について、原材料価格の高騰が続くなかでも「安全・安心な商品」を提供するため、これまでコスト削減や業務効率化に努めてきたと説明している。一方で、エネルギー費や物流費をはじめとする関連コストの上昇が長期化していることを