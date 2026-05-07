筆者の友人から聞いた、子どもと接する中で感じたことの経験談です。友人は娘が幼かった頃、家を綺麗に保ち、栄養満点の食事を作ることこそが「正しい母親」の姿だと、強迫観念のように信じ込んでいました。絵を描いて「ママ見てー！」と駆け寄る娘に、家事の手を止めることさえせず「今忙しいから」と冷たくあしらったことも何度もあります。やがて娘は中学生になり、反抗期を迎えたのですが……。 母娘の絆を繋ぎ止める栄