イタリア・ウディネで開催されているヨーロッパ最大級のアジア映画祭「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」のメインコンペティション部門に正式出品された映画『FUJIKO』が、最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）」と、「ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）」を受賞した。【写真】ウディネ映画祭で2冠の快挙！木村太一監督が参加した受賞式＆クロージング・セ