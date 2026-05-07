◆女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初の国内メジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を４日間連載で振り返る。初回は２０１４年大会（茨城ＧＣ西Ｃ）を制した成田美寿々。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊２０１４年５月１１日