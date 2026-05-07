映画「バービー」(2023年)などで知られるグレタ・ガーウィグ監督による「ナルニア国物語」のタイトル、キャスト、公開日が発表された。ガーウィグ監督は、C･S･ルイスによる同名小説の実写映画化に2020年から参加しているが、「Narnia:The Magician's Nephew」という原題で2027年2月12日に公開されることが決定した。 【写真】Netflixの超大作を手がけることになったグレタ・ガーウィグ監督 同