記事ポイント2000年放送の平成仮面ライダー第1作『仮面ライダークウガ』の変身ベルト「アークル」が、第1話で描かれた超古代からの出土時の石化状態を再現した「超古代石化バージョン」として初めて商品化されます。化石の肌触りに近いツヤのない凹凸質感、細かな粒子による非均一感・風化感を特殊な石塗料で表現し、至近距離での鑑賞に堪える仕上げが施されています。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」