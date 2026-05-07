グラビアアイドルの篠崎愛が、7日発売の『別冊ヤングチャンピオン』6月号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。【写真】服の上からもわかる圧巻のボディラインをみせた篠崎愛「篠崎愛20周年プロジェクト」Vol.5となる今回も、篠崎自身がセルフプロデュースしたグラビアを展開。時代を超えて愛され、グラビア界の最前線で輝き続ける篠崎が“完熟マシュマロボディ”を惜しげもなく披露している。なお、巻中グラビアは