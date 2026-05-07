フリーアナウンサーの本田朋子（42）が7日までに自身のインスタグラムを更新。46歳の誕生日を迎えた夫でバスケットボール元日本代表の五十嵐圭を祝福した。7日に46歳の誕生日を迎えた五十嵐。本田は自身のインスタグラムで「46歳おめでとう！」と祝福の言葉からつづり始めた。。「今年も賑やかにお祝いできて、仲間たちに感謝です。これからも自分の道を突き進んでください」と家族たちとの記念撮影を公開した。最後に「小