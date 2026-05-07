歌手の郷ひろみ（70）が7日、インスタグラムを更新。26年コンサートツアーへの思いをつづった。「今年のコンサートのアレンジに参加してもらっているGRPさんと」とし、「なじみのある曲たちも、いつもとはまた違った新鮮な世界観に仕上がってきていて、めちゃめちゃいいよ」とすると、「ボクも楽しみ」と思いを述べた。コンサートツアー「Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜」は23日、埼玉・サンシティホール大ホールでフ