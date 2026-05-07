アサヒ飲料が展開する「CO2を食べる自販機」が4月17日、名古屋市東区のN高校名古屋千種キャンパスに初めて設置された。同校で行われた除幕式では、アサヒ飲料の自販機開発営業部の谷川一幸部長、コーポレートコミュニケーション部の森内美帆部長らが訪問し、設置を祝った。100年を超える「三ツ矢サイダー」「カルピス」「ウィルキンソン」の3ブランドを持つアサヒ飲料では、「100YEARS GIFT」として未来にギフトを届けるCSV