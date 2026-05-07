YUTORI-SEDAIが、7月28日に東京 下北沢MOSAiCにてチケット無料の『YUTORI-SEDAI フリーワンマンライブ“あなたへ”』を開催する。 （関連：【映像あり】YUTORI-SEDAI、5月6日にリリースした新曲「記念日」MV桧山ありすが出演） 本公演は事前エントリー制で、チケット抽選は5月31日23時59分まで受付中となっている。さらに同バンドは、5月6日に新曲「記念日」をリリース。あわせて同楽曲のMVを公開