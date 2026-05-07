U-17アジアカップに臨んでいるU-17日本代表は５月６日、開催地のサウジアラビア・ジェッダでトレーニングを行なった。５日の初戦はカタールに３−１で逆転勝利を収め、幸先の良いスタートを切った。今大会は今秋のU-17ワールドカップの最終予選を兼ねており、グループステージの上位２か国に出場権が与えられる（出場枠は合計で８か国。カタールが２位以内に入った場合は各組３位の最上位にも出場権が与えられる）。レギュレー