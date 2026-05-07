ものまねタレントのりんごちゃんは5月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】イケメン2人に囲まれるりんごちゃん「りんごちゃん痩せた〜」りんごちゃんは「ビラボンコーデで親友とBBQ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が「親友」の女性とのツーショットですが、私服姿なのでプライベート感が満載です。また、4枚目には「with B的な写真」と説明し、マッチョなイケメン男性2人に囲まれたショ