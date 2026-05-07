King & Princeの高橋海人さん（※高ははしごだか）は5月6日、自身のInstagramを更新。ゴールデンウイーク中のプライベートショットを公開しました。【写真】高橋海人、GWのプライベートショット「ホームパーティーの時のお写真でしょうか」高橋さんは「美味しかった のりパスタ美味しかった ホワイトアスパラガス美味しかった ホワイトアスパラリゾット」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、スカジャンにデニムを合わ