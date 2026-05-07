衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は新作「宝石ゼリー」を4月23日からオンラインショップで、4月25日から店舗で発売した。「宝石ゼリー」（6個入り）新登場する「宝石ゼリー」は、その名の通り、まるで宝石のような輝きと見た目の美しさを表現した、華やかな初夏の新作スイーツ