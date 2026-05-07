「シルタースタイル 〜シルキーオニオン〜」ケンコーマヨネーズは、世界各地の味わいを手軽に楽しめる「世界を旅するドレッシング」シリーズの2品を5月1日から公式通販サイトで発売した。今年のゴールデンウィークは、堅調な旅行意欲と日並びの良さを背景に海外旅行に出かける人の割合も回復傾向にある。一方で、円安や燃油高騰の影響から費用は高止まりし、アジア圏を中心とした“近場の海外旅行”が人気を集めるなど旅のスタイル