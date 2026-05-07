「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、4月29日に、羽田空港第3ターミナル直結の複合商業施設「羽田エアポートガーデン」に新店舗をオープンした。第3ターミナル2階到着ロビーから連絡通路でスムーズにアクセスできる同施設は、宿泊や温泉施設を備えた利便性とくつろぎが交差するスポット。この一角に構える「マザーハウス 羽田エアポートガーデン店」は、豊富なセレクションと共に国内外の消